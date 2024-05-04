Александр Мартынов: «Недавно попробовал себя курьером, но не решился - спина не выдержала бы»

Интеллигентный Александр Мартынов (иногда выступал в проектах под фамилией жены Стекольников) - пожалуй, лучшая кандидатура на роль чувственного ботаника, который превращается впоследствии во въедливого ученого. Примерно такого героя, умного и слегка занудного Валентина Будейко, петербургский артист и воплощает в сериале «Универ. 13 лет спустя» (ТНТ) - очередном продолжении того самого культового студенческого ситкома из нулевых.

Несмотря не некие сходства в чертах характера, конечно, Мартынов заметно отличается от своего известного комедийного персонажа: как минимум у актера трое детей, а не двое, как у Вали и Маши (Анна Хилькевич). В преддверии премьеры журнал «Телепрограмма» побеседовал с Александром, чтобы расспросить, сколько еще будет жить бессмертная, как кажется, франшиза «Универ», сложно ли ему воспитывать сыновей и дочь и каково это - таксовать и работать курьером в отсутствие ролей и съемок.

«Сериал может длиться бесконечно»

- Александр, давайте начнем с продолжения «Универа». Скажите, с какими чувствами вы приступали к работе? Не было ли мысли: «Что? Опять?!»

- Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился. Не пожалел ни разу. Было очень интересно, будет и непредсказуемо. Мой герой раскроется.