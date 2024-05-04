Александр Мартынов: «Недавно попробовал себя курьером, но не решился - спина не выдержала бы»

Интеллигентный Александр Мартынов (иногда выступал в проектах под фамилией жены Стекольников) - пожалуй, лучшая кандидатура на роль чувственного ботаника, который превращается впоследствии во въедливого ученого. Примерно такого героя, умного и слегка занудного Валентина Будейко, петербургский артист и воплощает в сериале «Универ. 13 лет спустя» (ТНТ) - очередном продолжении того самого культового студенческого ситкома из нулевых.
Несмотря не некие сходства в чертах характера, конечно, Мартынов заметно отличается от своего известного комедийного персонажа: как минимум у актера трое детей, а не двое, как у Вали и Маши (Анна Хилькевич). В преддверии премьеры журнал «Телепрограмма» побеседовал с Александром, чтобы расспросить, сколько еще будет жить бессмертная, как кажется, франшиза «Универ», сложно ли ему воспитывать сыновей и дочь и каково это - таксовать и работать курьером в отсутствие ролей и съемок.
«Сериал может длиться бесконечно»
- Александр, давайте начнем с продолжения «Универа». Скажите, с какими чувствами вы приступали к работе? Не было ли мысли: «Что? Опять?!»
- Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился. Не пожалел ни разу. Было очень интересно, будет и непредсказуемо. Мой герой раскроется.
В новых сериях ситкома Валентин Будейко все так же увлечен наукой. Фото: канал ТНТ
- В истории ТВ много долгоиграющих проектов. Как считаете, сколько могла бы длиться жизнь «Универа»? И почему?
- Она может длиться бесконечно, пока мы живы, еще в строю и можем это играть, придумывать любые фантастические повороты, возвращаться в прошлое, в будущее и так далее.
- Откуда такая уверенность?
- На «Универе» выросло не одно поколение, героев любят, узнают в них себя. Поэтому и проект такой долгоиграющий.
- В последнее время случалось довольно немало реюнионов - от спецэпизодов «Друзей» и «Гарри Поттера» до продолжения «Папиных дочек». Как считаете, почему это происходит? Продюсеры пытаются выжать последние соки или у зрителя настолько сильный запрос на ностальгию?
На театральной сцене с коллегой Мариной Доможировой. Фото: личная страница Александра Мартынова в социальной сети
- Мне ближе версия, что поколение, которое смотрело эти фильмы и сериалы в детстве, выросло и теперь может снять продолжение самостоятельно. Не просто быть зрителем, но и тем самым вернуться в свою юность, поностальгировать. И раз это востребовано, значит, есть большой запрос и у зрителя, и у индустрии.
- В новых сериях постстуденческого ситкома ваш герой все так же будет увлечен наукой? И насколько успешно у него будет получаться?
- Да, Валентин не изменился, он все так же увлечен наукой. А каким стало это увлечение, вы увидите в эфире. Не пропустите ни одной серии продолжения «Универа»!
- Как считаете, в чем главный внутренний конфликт персонажа?
Актер не всегда похож на своего героя из «Универа». Фото: личная страница Александра Мартынова в социальной сети
- Мой герой, как и все люди, каждый день стоит перед выбором - работа, карьера, профессия или семья и все связанные с этим переживания. Валентин ничем не отличается от нас с вами, он такой же человек, как и все мы, со своими достоинствами и недостатками.
- Вы когда-нибудь ловили себя на некоем соответствии его внутреннего мира и вашего? Или это два диаметрально противоположных характера?
- Конечно, мы с Валентином похожи. Я могу быть таким же занудным, дотошным, скрупулезным, как и он, но в остальном мы диаметрально разные и ритмически, и идеологически тоже.
«Сценарист, что наверху, большой шутник»
На съемках сериала «Обгоняя время» 16+. Фото: кадр из фильма
- В отличие от Вали вы способны на поступок? Вот, к примеру, в период пандемии были даже готовы таксовать. Это же довольно смело для известного артиста...
- Валентин тоже способен на поступок, и в новом сезоне он это вновь докажет и покажет.
- Так. А вы?
- В период пандемии я искал варианты, как могу помочь своей семье. Да и сейчас бывают острые периоды, связанные с какими-то внешними событиями, когда у меня отменяются и спектакли, и мероприятия, и съемки и я вновь вынужден искать работу.
- И как вам этот новый опыт?
- Прекрасно. Вот, например, недавно изучил профессию курьера. Но, слава богу, я туда все-таки не пошел - моя спина не выдержала бы такой нагрузки, а весь свой заработок я бы пустил на восстановление и лечение спины. Жизнь - интересная штука. Сценарист, который там, наверху, вообще большой шутник.
- Отважно! Все ваши дети разного возраста. И у старшего, к примеру, сейчас довольно непростой период «сепарации». Как находите язык и компромисс с ними всеми?
С женой Марией и детьми Георгием, Иваном и Дарьей. Фото: личная страница Александра Мартынова в социальной сети
- Да, со старшим сыном (Георгий - сын жены Марии от первого брака. - Авт.) у нас сейчас очень интересный период, новый этап общения. Он уже взрослый, ему 19 лет. Сын начинает осознавать все, что было сделано для него мной и супругой, ценит и понимает, уже по-взрослому реагирует на какие-то просьбы. Он уже полноценный человек, это очень приятно и классно, что у нас начался этап такой новой дружбы.
- Кто из детей чем увлекается?
- Старший сын учится на ювелира, изучает графический дизайн. Мой средний сын Иван занимается брейк-дансом, компьютерным программированием и волейболом. А дочь Дарья рисует, поет, танцует - для ребенка пяти лет она очень ярко себя проявляет, за все жадно хватается, ей все интересно.
- Вы успеваете фиксировать их трансформацию?
- Конечно. Классно наблюдать, как дети себя проявляют, и предвкушать, как еще могут себя проявить в разных творческих областях.
- А чему бы вам как отцу в первую очередь хотелось их научить? И от чего навсегда отучить?
- Мне как отцу важно научить их, чтобы они ценили себя, чтобы искали свое творчество, своего внутреннего творца, чтобы любили эту жизнь, чтобы доверяли себе и своей интуиции. А еще и не боялись ошибаться.
«Универ. 13 лет спустя» 16+
С 13 мая, пн. - чт./20.00