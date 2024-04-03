Омич рассказал, как после завода начал зарабатывать по 400 000 тысяч рублей на YouTube

Омич Константин Белухин рассказал, как бросил работу на заводе с зарплатой в 30 тысяч рублей, чтобы стать блогером-миллионником.

Он трудился на местном предприятии, которое занимается трубной изоляцией, работал системным администратором, мечтал о высоком доходе и большой семье.

В какой-то момент он решил, что больше не хочет работать по необходимости, а потом начал заниматься тем, что ему действительно нравится. Омич стал делать обзоры на фильмы.

Сначала потихоньку наблюдал, как это делают другие, учился. В первые месяцы его смотрели только друзья, но и то не всегда.