Омич рассказал, как после завода начал зарабатывать по 400 000 тысяч рублей на YouTube

Омич Константин Белухин рассказал, как бросил работу на заводе с зарплатой в 30 тысяч рублей, чтобы стать блогером-миллионником.
Он трудился на местном предприятии, которое занимается трубной изоляцией, работал системным администратором, мечтал о высоком доходе и большой семье.
В какой-то момент он решил, что больше не хочет работать по необходимости, а потом начал заниматься тем, что ему действительно нравится. Омич стал делать обзоры на фильмы.
Сначала потихоньку наблюдал, как это делают другие, учился. В первые месяцы его смотрели только друзья, но и то не всегда.
Константин Белухин. Фото: личная страница в соцсети «ВКонтакте»
Понятное дело, что о прибыли не могло быть и речи, но только в его первые шаги. Он лишь начинал набирать своих подписчиков из любителей супергеройских фильмов и комиксов. К просмотру лент он тяготел всегда.
Его не напрягало то, что у него всего 30 подписчиков, запал не угасал.
Развитием своего канала Константин занялся, когда еще не уволился с завода. Он работал до пяти часов вечера — после можно было записывать и монтировать, были и свободные суббота с воскресеньем.
Константин Белухин. Фото: личная страница в соцсети «ВКонтакте»
Число подписчиков увеличилось с 30 до 30 000, когда он купил лайк у автора канала, который выпускает схожие ролики. Уже через год появилась «серебряная кнопка».
«Три года я совмещал блог и завод. Дома по вечерам делал ролики, монтировал по ночам. Канал уже стал приносить достаточно денег, и я мог после первого года работы канала уже уйти с завода. Но всегда чего-то боялся: вдруг YouTube закроется, либо мой канал заблокируют, а еще боялся проблем с авторскими правами», — делится Белухин.
Сейчас YouTube-блогер вырос до 1,75 млн подписчиков. Он признался в том, что решился уволиться, сформировав финансовую подушку. Сейчас у него есть любящая жена и двое маленьких детей.
«Смысла не было работать за 30 тысяч, когда у тебя есть доход почти в 400», — вспоминает он.
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Источник: ngs.ru.