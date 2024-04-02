Жителям Сочи и туристам предлагают работу чтеца стихов с зарплатой в 300 000₽

В курортном Сочи открылась необычная высокооплачиваемая вакансия. Игорная зона «Красная Поляна» объявила конкурс на место чтеца стихотворений. Соискателю предлагают оклад от 300 тысяч рублей.
Это сумма, которую готовы платить ежемесячно. Еще одна необычность в том, что читать поэтические произведения нужно будет крабу.
«Штатная позиция должна существенно повысить культурный уровень ракообразных, что в конечном итоге окажет значительное влияние на итоговый вкус блюда», — рассказывает работодатель, какого эффекта ждет от своего будущего сотрудника.
Скриншот krasnodar.hh.ru.
Что нужно, чтобы получить работу:
- диплом об окончании ведущего культурного или художественного вуза;
- любовь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина;
- поставленный голос;
- релевантный опыт работы от двух лет.
Позицию может занять не только соискатель из Сочи, место готовы предоставить и туристам, которые захотят переехать в курортный город.
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