Жителям Сочи и туристам предлагают работу чтеца стихов с зарплатой в 300 000₽

В курортном Сочи открылась необычная высокооплачиваемая вакансия. Игорная зона «Красная Поляна» объявила конкурс на место чтеца стихотворений. Соискателю предлагают оклад от 300 тысяч рублей.

Это сумма, которую готовы платить ежемесячно. Еще одна необычность в том, что читать поэтические произведения нужно будет крабу.

«Штатная позиция должна существенно повысить культурный уровень ракообразных, что в конечном итоге окажет значительное влияние на итоговый вкус блюда», — рассказывает работодатель, какого эффекта ждет от своего будущего сотрудника.