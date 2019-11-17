«Бывают крепкие чихуахуа и хилые немецкие овчарки»: кинолог о собаках, которым нужна одежда зимой

По мнению специалиста, если пёс не может привыкнуть к одежде, проблема не в нем, а в его хозяине.

Погода на европейской территории России постепенно «устаканивается» — на смену аномальному теплу приходят морозы, а в некоторых регионах уже выпал снег. Как говорят фанаты «Игры престолов», зима близко.

Для людей зима – это штаны с начесом, теплые куртки, шарфы, шапки и сапоги. Между тем, одежда во время непогоды нужна не только нам, но и нашим лучшим друзьям — собакам.

Как известно, они тоже любят прогулки, в том числе долгие, однако не каждый пёс отличается достаточно высокой «лохматостью» для того, чтобы в снежный день долго играть со своим хозяином на улице. Спасением для него станет собачья одежда, благо, купить ее в последнее время не проблема – в зоомагазинах, а также на Интернет-площадках, можно найти наряды любого фасона, цвета и назначения.

Кинолог Виталий Орлов, руководитель кинологического центра «Школа Орлова», в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь, и нужна ли она вообще, как приучить пса к непривычным для него курткам и комбинезонам, и настолько ли необходимо выгуливать на улице маленьких собачек.

Лапы большой собаки защитит воск, лапы маленькой — ботинки

Начать наши вопросы мы решили с обуви. Почему одним собакам нужны ботинки, а другим нет? Как пояснил нам кинолог, для представителей некоторых пород действительно нужно покупать собачьи ботинки. Вот только не всегда они нужны для спасения от холода. Бывают вещи и пострашнее.

Виталий пояснил, что если собака даже не особо большая и пушистая, но при этом она здорова и активна, игры на улице и постоянное движение позволят не замерзнуть ни ей, ни ее лапкам.

«Что действительно опасно – так это реагенты, которые рассыпают на дорогах, чтобы избежать гололеда. Это очень активное химическое вещество, опасное для здоровья собаки. Не рассыпать эти реагенты невозможно по понятным причинам – потому что люди будут падать и травмироваться, а это не есть хорошо. Соответственно, люди, живущие со своими собаками в городе, неизбежно будут с этим сталкиваться. Чтобы защитить собак крупных пород, подойдет воск для лап. Их выпускают несколько производителей и ни по одному из них нареканий нет, если этот воск куплен в хорошем сетевом магазине. С маленькими собачками так лучше не делать, потому что у них клиренс (расстояние от туловища до земли — Прим. ред.) маленький, соответственно, в зону нагрузки идут не только подушки лап, но и животики, и органы все, которые наружу. То же самое происходит и с собаками лысыми, без шерсти. Так что им, как минимум, необходима обувь», — считает кинолог.

По словам Орлова, в наше время в магазинах можно найти по-настоящему качественную обувь, в которой собачке будет удобно, и которая защитит ее лапы от вредных химикатов.

«Раньше, когда обувь для собак только начинала появляться, она была сделана довольно кустарно, топорно, тапочки отстегивались, терялись буквально на первой же прогулке. Сейчас с этим гораздо лучше. Более того, консультанты в магазине обычно бывают достаточно хорошо подготовлены, и они помогут вам подобрать нужный вариант. Сейчас много импортной одежды и обуви ввозится, достаточно хорошо сшитой, по хорошим лекалам».

Как приучить собаку к одежде

Бывает, что хозяева покупают собачке, к примеру, комбинезон, а она наотрез отказывается его носить — стоит как истукан, делает испуганные глаза, а то и вовсе пытается содрать с себя обновку. Подобное может приключиться с любой собакой, и причина такого поведения обычно кроется вовсе не в том, что она испытывает физический дискомфорт — она просто не понимает, для чего нужно это нововведение, и испытывает тревогу. Наш эксперт рассказал, как правильно действовать, чтобы собака привыкла к одежде.

«Успокоить ее очень просто. Если собака у вас сидит на сухом корме, возьмите с собой на прогулку, ее суточную пайку, положите ее в кармашек или в поясную сумку. На улице, одев собачку в комбинезон и в тапочки, поставьте ее на какое-то чистое, сухое, удобное для вас место. Ходить никуда не надо. Поводок должен чуть-чуть провисать, не быть натянутым. Когда ваша собака в своем новом наряде постоит немного, отойдите на длину поводка и присядьте. Если собачонка сделает шажок в вашу сторону, похвалите ее спокойно, ровным голосом, погладьте и угостите гранулой корма. На провисшем поводочке сделайте еще шаг от нее. Несколько таких упражнений и она очень скоро адаптируется. Чего не надо делать: не надо спешить, тянуть за поводок, не надо ругать и не надо уговаривать».

Виталий отметил, что это обычная практика, позволяющая собаке спокойно научиться тому, чего от нее хотят. Если люди не знают как действовать, и совершают ошибки, эффект бывает противоположный.

«Они ведут себя неправильно, в результате собака теряется и расстраивается, а хозяева это всё закрепляют – начинают истерить, причитать, кудахтать, брать собачек на руки, снимать с них одежду и так далее».

Всем ли собакам нужны куртки?

Виталий отметил, что сложно назвать породы, которым непременно нужна теплая одежда, ведь даже животные одной породы бывают совсем разные по характеру и по состоянию здоровья. Каждый хозяин должен сам чувствовать, требуется ли его собаке одежда, или и без нее неплохо.

«Бывают чихуахуа очень крупные, с крепкими нервами и хорошим здоровьем. А бывают настолько хилые, слабые и нежизнеспособные немецкие овчарки, что ее лучше на руках носить, чтобы она лапу не подвернула, спускаясь по лестнице. Хозяевам нужно полагаться на свой разум. К примеру, не путать тремор – состояние, когда собака дрожит от информационной нагрузки, от волнения, с дрожью от холода», — сказал он.

Он также добавил, что собак любой породы иногда одевают не для борьбы с холодом – одежда также защищает собачку от грязи и реагентов, а хозяина – от последующей уборки в доме и мытья этой собаки.

Нужно ли выгуливать маленьких собачек

Непрофессиональные любители кошек часто говорят о том, что у породистых кис чаще возникают какие-то проблемы со здоровьем, а подобранная в ближайшем подвале Мурка ни разу за много лет не дала повода для обращения к ветеринару. На самом деле аналогичная проблема есть и у собак — сейчас основная масса собаководов устраивает своим любимцам «свадьбы» с одной лишь целью — получить породистых щенков и продать их подороже.

Никого уже не интересует племенной отбор, когда в разведение допускаются только самые сильные и здоровые собаки — теперь разводят красивых, но не здоровых. В результате многие друзья человека оказываются не готовы даже к долгой прогулке под дождем — собака может просто заболеть.

Собак маленьких пород многие заводят вместо кошек, считая, что раз животное небольшого размера и продуктов жизнедеятельности из него выходит не очень много, значит и гулять с ним необязательно — пусть себе делает все дела на одноразовую пеленку и сидит дома. Виталий Орлов считает, что подобная людская лень очень вредна для собаки — если она мало гуляет, ее организм может к этому привыкнуть сопротивляемость к морозам снизится и любой выход на зимой на улицу будет потенциально опасным.

«Здесь всё упирается в разум. Если бы у меня была маленькая собачка, я бы с ней обязательно гулял. Но я бы делал это с умом: смотрел бы, насколько долго я нахожусь на улице. У нее была бы одежда, но я не всегда ее одевал бы. На улице я бы ставил ее туда, где нет реагентов. Если я долго стою на улице, я бы сажал собаку за пазуху. Она могла бы смотреть оттуда и слушать, но не рисковала бы переохладиться. Проблема маленьких собак в том, что гиперопека со стороны владельцев делает их нежизнеспособными. А это нехорошо. Информационные, физические, эмоциональные нагрузки в должном количестве помогают им, позволяют им «прокачаться», быть более устойчивыми к внешней среде, более здоровыми и стрессоустойчивыми. Иначе какой-то хлопок дверью и всё – инфаркт, летальный исход», — предупреждает кинолог.

Подводим итог. Мы с вами узнали, что качественная одежда, способная защитить пса от холода, дождя и грязи — не просто дань моде, а нужная вещь. Защита требуется и лапкам — крупным собачкам мы натираем подушечки специальным воском, купленным в хорошо зарекомендовавших себя магазинах, для мелких пород покупаем обувь. Если собака поначалу норовит избавиться от нарядов, сохраняйте спокойствие — пара тренировок и она привыкнет. Главное — чаще гуляйте, играйте, общайтесь со своим четвероногим другом, и тогда его жизнь будет долгой и счастливой.

Если у вас есть собака, как часто вы с ней гуляете и покупаете ли ей одежду?