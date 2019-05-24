Джон Сноу — Гусев из «Дома-2», а Бриенна Тарт — Борис Джонсон: кто из звезд похож на героев «Игры престолов»

Даже папа Римский Франциск оказался копией одного из героев

После того, как канал HBO выпустил восьмой сезон «Игры престолов», мир буквально сошел с ума. Новые серии этой фэнтези-саги обсуждали все кому не лень, Интернет заполнили забавные картинки на тему борьбы за трон, а о том, кто такие Джон Сноу и Дейенерис Таргариен, пришлось узнать даже тем, кто никогда не смотрел сериал и не горит желанием начинать.

На днях портал Teleprogramma.pro рассказал вам о молодом художнике из Сыктывкара, который перенес в «Игру престолов» героев советских мультиков. На достигнутом мы решили не останавливаться и поискать персонажей игры в других местах – в мире шоу-бизнеса. Оказалось, что и в России, и зарубежом живут их «двойники».

Джейме Ланнистер — принц Чарминг из «Шрека»

Сира Джейме, которого блестяще сыграл актер Николай Костер-Вальдау, многие поклонницы считают самым привлекательным персонажем сериала. Светлые волосы и голубые глаза делают его похожим на сказочного принца, а линия его развития – от негодяя до отважного и справедливого рыцаря – является одной из самых ярких «фишек», придуманных писателем Джорджем Р. Р. Мартином и сценаристами.

Между тем, еще в первом сезоне фанаты подметили, что внешне Джейме Ланнистер очень напоминает принца Чарминга из мультфильма «Шрек». И с этим не поспоришь.

Джон Сноу — Антон Гусев из «Дома-2»

Бывшего участника реалити-шоу «Дома-2» Антона Гусева уже не первый год попрекают тем, что он копирует внешность Джона Сноу. Густая шевелюра, борода, схожая комплекция — ну чем он не персонаж «Игры»?

Здесь хочется вспомнить забавную историю, приключившуюся в конце 2018 года, когда другая экс-участница телестройки Ольга Власова похвасталась тем, что якобы переспала с настоящим Джоном Сноу — Китом Харингтоном. Во всех подробностях девушка описала ночь любви с актером, случившуюся в Люксембурге, и даже выложила в Сеть фото, на котором некто, действительно похожий на Кита, лежит на кровати в чем мать родила.

Сам Харингтон после таких заявлений был вынужден опровергнуть слова россиянки. Мол, в Люксембурге не бывал, с Власовой не знаком, да и молодая жена — Роуз Лесли — от него ни на шаг не отходит. Пользователи Instagram в результате подняли Ольгу на смех и предположили, что это Антон Гусев воспользовался доверчивостью модели и притворился всемирно известным актером.

Дейенерис Таргариен — Шакира

Не исключено, что на создание образа Дейенерис Таргариен (актриса Эмилия Кларк) создателей сериала натолкнула именно внешность певицы Шакиры. Как бы то ни было, но в клипе на песню Whenever Wherever, который был выпущен в далеком 2001 году, у Шакиры примерно такой же топ, как у Дени, и такой же цвет волос. Не хватает лишь знаменитых косичек Матери Драконов, уложенных на голове в красивый узор.

Его Воробейшество – Папа Римский Франциск

Автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин в своих интервью признавал, что религиозное движение Воробьи в сериале — это некий вариант средневековой католической церкви. Потому неудивительно, что на роль Его Воробейшества был взят актер Джонатан Прайс, поразительно похожий на главу Римско-католической церкви папу римского Франциска.

Как мы уже писали, аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал 266-м папой римским 13 марта 2013 года, а кастинг на роль верховного септона был объявлен в 2014-м. Значит создатели сериала умышленно могли назначить на эту роль человека, похожего на папу.

Тормунд — ирландец Ал Мэнни

Норвежец Кристофер Хивью, который для всех фанатов «Игры престолов» — это просто Тормунд Великанья Смерть, во время участия в одном из новых проектов встретил своего двойника.

Хивью и рыжий бородатый ирландец Ал Мэнни встретились на съемках сериала «Близнец». Ал признается, что люди часто останавливают его на улице и просят сделать совместное фото, потому что принимают его за исполнителя роли Тормунда.

Санса Старк – певец Бой Джордж

Россияне не слишком хорошо знают британского певца и композитора Боя Джорджа, однако на родине у него множество поклонников и, когда артист выкладывает в Instagram свои новые или, наоборот, очень старые фотографии, люди начинают восторгаться его сходством с Софи Тёрнер, исполнившей в «Игре престолов» роль Сансы Старк.

«Вот она! Наша королева Севера!» — пишут Бою рабостные фанаты.

Бриенна Тарт – мэр Лондона Борис Джонсон

Странно, что именно британские мужчины больше всего похожи на актрис из этого сериала. Еще один британец – скандально известный лондонский градоначальник Борис Джонсон, по мнению фанатов, и внешностью, и мимикой напоминает Бриенну Тарт – рыцаря Семи (теперь уже Шести) Королевств. Ее роль сыграла Гвендолин Кристи.

Лорд Варис — телеведущий Дмитрий Киселёв

Из-за скудной растительности на голове и простого, ничем не примечательного лица, лорд Варис наверняка может иметь десятки тысяч «двойников» по всему миру. Российские поклонники сериала посчитали, что определенным сходством с актером Конлетом Хиллом может похвастаться, к примеру, известный телеведущий Дмитрий Киселёв.