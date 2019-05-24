Сериалы Джон Сноу — Гусев из «Дома-2», а Бриенна Тарт — Борис Джонсон: кто из звезд похож на героев «Игры престолов»
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Джон Сноу — Гусев из «Дома-2», а Бриенна Тарт — Борис Джонсон: кто из звезд похож на героев «Игры престолов»

Мария Горская

Даже папа Римский Франциск оказался копией одного из героев

После того, как канал HBO выпустил восьмой сезон «Игры престолов», мир буквально сошел с ума. Новые серии этой фэнтези-саги обсуждали все кому не лень, Интернет заполнили забавные картинки на тему борьбы за трон, а о том, кто такие Джон Сноу и Дейенерис Таргариен, пришлось узнать даже тем, кто никогда не смотрел сериал и не горит желанием начинать.

На днях портал Teleprogramma.pro рассказал вам о молодом художнике из Сыктывкара, который перенес в «Игру престолов» героев советских мультиков. На достигнутом мы решили не останавливаться и поискать персонажей игры в других местах – в мире шоу-бизнеса. Оказалось, что и в России, и зарубежом живут их «двойники».

Джейме Ланнистер — принц Чарминг из «Шрека»

Джейме Ланнистер - принц из Шрека
Джейме Ланнистер — вылитый принц из Шрека. Фото: кадры из сериала «Игра престолов» и мультика

Сира Джейме, которого блестяще сыграл актер Николай Костер-Вальдау, многие поклонницы считают самым привлекательным персонажем сериала. Светлые волосы и голубые глаза делают его похожим на сказочного принца, а линия его развития – от негодяя до отважного и справедливого рыцаря – является одной из самых ярких «фишек», придуманных писателем Джорджем Р. Р. Мартином и сценаристами.

Между тем, еще в первом сезоне фанаты подметили, что внешне Джейме Ланнистер очень напоминает принца Чарминга из мультфильма «Шрек». И с этим не поспоришь.

Джон Сноу — Антон Гусев из «Дома-2»

Kit Harington twin brother - russian actor Anton Gusev
У Кита Харингтона есть двойник в России. Фото: кадр из сериала, Instagram.com/gusev.sport.russia

Бывшего участника реалити-шоу «Дома-2» Антона Гусева уже не первый год попрекают тем, что он копирует внешность Джона Сноу. Густая шевелюра, борода, схожая комплекция — ну чем он не персонаж «Игры»?

Здесь хочется вспомнить забавную историю, приключившуюся в конце 2018 года, когда другая экс-участница телестройки Ольга Власова похвасталась тем, что якобы переспала с настоящим Джоном Сноу — Китом Харингтоном. Во всех подробностях девушка описала ночь любви с актером, случившуюся в Люксембурге, и даже выложила в Сеть фото, на котором некто, действительно похожий на Кита, лежит на кровати в чем мать родила.

Сам Харингтон после таких заявлений был вынужден опровергнуть слова россиянки. Мол, в Люксембурге не бывал, с Власовой не знаком, да и молодая жена — Роуз Лесли — от него ни на шаг не отходит. Пользователи Instagram в результате подняли Ольгу на смех и предположили, что это Антон Гусев воспользовался доверчивостью модели и притворился всемирно известным актером.

Дейенерис Таргариен — Шакира

Дейенерис - Шакира: двойники героев Игры престолов
Образ Дени в первых сезонов действительно мог быть «списан» с клипа Шакиры. Фото: кадры из сериала и клипа Whenever Wherever

Не исключено, что на создание образа Дейенерис Таргариен (актриса Эмилия Кларк) создателей сериала натолкнула именно внешность певицы Шакиры. Как бы то ни было, но в клипе на песню Whenever Wherever, который был выпущен в далеком 2001 году, у Шакиры примерно такой же топ, как у Дени, и такой же цвет волос. Не хватает лишь знаменитых косичек Матери Драконов, уложенных на голове в красивый узор.

Его Воробейшество – Папа Римский Франциск

Его Воробейшество - Папа Франциск
Его Воробейшество похож на главу Римско-католической церкви. Фото: кадр из сериала, GLOBAL LOOK PRESS

Автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин в своих интервью признавал, что религиозное движение Воробьи в сериале — это некий вариант средневековой католической церкви. Потому неудивительно, что на роль Его Воробейшества был взят актер Джонатан Прайс, поразительно похожий на главу Римско-католической церкви папу римского Франциска.

Как мы уже писали, аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал 266-м папой римским 13 марта 2013 года, а кастинг на роль верховного септона был объявлен в 2014-м. Значит создатели сериала умышленно могли назначить на эту роль человека, похожего на папу.

Тормунд — ирландец Ал Мэнни

Тормунд и его двойник Ал Мэнни - двойники актеров из "Игры престолов"
Тормунд и его двойник Ал Мэнни. Фото: Instagram

Норвежец Кристофер Хивью, который для всех фанатов «Игры престолов» — это просто Тормунд Великанья Смерть, во время участия в одном из новых проектов встретил своего двойника.

Хивью и рыжий бородатый ирландец Ал Мэнни встретились на съемках сериала «Близнец». Ал признается, что люди часто останавливают его на улице и просят сделать совместное фото, потому что принимают его за исполнителя роли Тормунда.

Санса Старк – певец Бой Джордж

Санса Старк и ее двойник Бой Джордж
Актриса Софи Тёрнер действительно похожа на британского певца Боя Джорджа. Фото: кадр из сериала, instagram.com/boygeorgeofficial/

Россияне не слишком хорошо знают британского певца и композитора Боя Джорджа, однако на родине у него множество поклонников и, когда артист выкладывает в Instagram свои новые или, наоборот, очень старые фотографии, люди начинают восторгаться его сходством с Софи Тёрнер, исполнившей в «Игре престолов» роль Сансы Старк.

«Вот она! Наша королева Севера!» — пишут Бою рабостные фанаты.

Бриенна Тарт – мэр Лондона Борис Джонсон

Бриенна Тарт - Борис Джонсон : двойники актеров из "Игры престолов"
Бриенна Тарт и Борис Джонсон похожи и светлыми волосами, и выражением лица. Фото: кадр из сериала, GLOBAL LOOK PRESS

Странно, что именно британские мужчины больше всего похожи на актрис из этого сериала. Еще один британец – скандально известный лондонский градоначальник Борис Джонсон, по мнению фанатов, и внешностью, и мимикой напоминает Бриенну Тарт – рыцаря Семи (теперь уже Шести) Королевств. Ее роль сыграла Гвендолин Кристи.

Лорд Варис — телеведущий Дмитрий Киселёв

Лорд Варис похож на российского телеведущего
Лорд Варис похож на российского телеведущего. Фото: кадр из сериала, ТВ

Из-за скудной растительности на голове и простого, ничем не примечательного лица, лорд Варис наверняка может иметь десятки тысяч «двойников» по всему миру. Российские поклонники сериала посчитали, что определенным сходством с актером Конлетом Хиллом может похвастаться, к примеру, известный телеведущий Дмитрий Киселёв.

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Джон Сноу — Гусев из «Дома-2», а Бриенна Тарт — Борис Джонсон: кто из звезд похож на героев «Игры престолов»
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