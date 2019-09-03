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Ягудин с детьми зажигательно исполнил хит «Третье сентября»

Фигурист не прошел мимо известной композиции Михаила Шуфутинского.

Ягудин с детьми зажигательно исполнил хит «Третье сентября»
Ягудин исполнил с детьми хит "Третье сентября"/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин вместе со своими дочерьми Мишель и Елизаветой зажигательно исполнил отрывок из хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября». На кадрах размещенной видеозаписи видно, как спортсмен поет песню и при этом дочери ему активно подпевают.

«Мы перевернули календарь. А вы?» — спросил Ягудин своих подписчиков.

Напомним, что Алексей Ягудин состоит в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Тотьмяниной. Их первая дочь родилась в 2009 году. Скоро девочке, которую назвали Елизавета, исполнится десять лет. Женился на Тотьмяниной спортсмен только в 2016 году. Незадолго до этого радостного события на свет появилась вторая дочь звезд Мишель.

В одном из недавних интервью Ягудин признавался, что для него самое важное, чтобы дочери занимались спортом. Причем не обязательно фигурным катанием. Фигурист сам продолжает выступления, участвую вместе с женой в ледовых спектаклях, которые ставит фигурист и хореограф Илья Авербух.

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Тэги:

Алексей ЯгудинИлья АвербухМихаил Шуфутинскийпесня "Третье сентября"Татьяна Тотьмянина

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Ягудин с детьми зажигательно исполнил хит «Третье сентября»
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