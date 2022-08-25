Уже с 26 августа: эти продукты в «Пятерочке» и «Перекрестке» исчезнут с полок

Поставки в магазины будут прекращены.
Пустые полки

Пустые полки. Фото: Global Look Press

В популярных супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток» уже с 26 августа исчезнут продукты, и купить их здесь уже будет нельзя. Россиянам рассказали, что это за товары и почему поставки прекратятся.

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Речь идет о продукции, выпускаемой компанией «Новые продукты». Она специализируется на снеках и батончиках таких брендов, как «Хрумстик», «Фруктозик», «Стрит Ланч», «Бобсы» и «Смакус». Снеки, супы-пюре, хлебцы купить после 26 августа в сети указанных магазинов едва ли получится у россиян, сообщает сайт Primpress.

Дело в том, что на рынке подорожала фруктоза, и вслед за тем производители подняли цену на свои продукты. Это отразилось на контрактах со многими ретейлерами, включая «Пятерочку», через которую реализовывалась треть производимой компанией продукции.

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