Уже 25 августа каждый россиянин получит по 10 000 рублей на карту «Мир»

Жители всех регионов России смогут рассчитывать на новую выплату. Деньги будут поступать уже после 25 августа. Речь идет о сумме в 10 000 рублей. Однако чтобы их получить, нужно участвовать в правительственной программе.

Нововведение коснется всех путешественников, которые выбирают для отдыха разные уголки России. Для того чтобы получить деньги, нужно всего лишь забронировать отель или купить турпутевку. При этом количество поездок не ограничивают.

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