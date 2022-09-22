Уже 23 сентября: что произойдет в день осеннего равноденствия, рассказал Павел Глоба

Предстоящий день осеннего равноденствия астролог Павле Глоба назвал источником молодости и здоровья. По мнению эксперта, пришло время пожинать плоды, причем не только в прямом смысле.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В этот день поток энергии изобилия будет бить ключом, начиная с 04:03 утра по московскому времени. И важно не упустить ее. Поэтому приготовьтесь в день осеннего солнцестояния встать пораньше, если намерены поймать благоприятную волну. Потому что сидеть сложа руки, предупреждает Глоба, — это значит упустить возможности дня, пишет сайт «ФТаймс».