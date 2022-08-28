«Ушел за гаражи и не вернулся»: 30-летний кавээнщик умер за месяц до свадьбы

Печальная новость из Нижнего Тагила: в возрасте 30 лет умер кавээнщик из команды «Северный квартал» (лига КВН «Новая версия») Никита Сумароков.

Жизнь молодого человека оборвалась 26 августа, за несколько дней до его дня рождения. А на 23 сентября у него была назначена свадьба. Артисту внезапно стало плохо на улице, когда он пришел в гости к друзьям. Причины смерти неизвестны.

«Ушел за гаражи на две минуты, и все - не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти - остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — цитирует портал TagilCity.ru друга умершего.

У Никиты остались мама и невеста. Близкие и друзья сейчас собирают средства на прощание с ним, которое запланировано на 31 августа.

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Известно, что после игры в КВН молодой человек работал тамадой. Но с его участием на свадьбах произошло несколько неприятных историй, и в 2016 году он объявил о конце карьеры ведущего мероприятий и уехал из Нижнего Тагила. Но незадолго до смерти планировал вернуться в развлекательный бизнес города.