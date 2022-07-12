Уже с 17 июля: авиакомпания Red Wings откроет новые рейсы

В последнее время перелеты стали особенно затратными. Во многие страны можно попасть только с пересадками, если летишь из России.

А все из-за того, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Не удивительно, что теперь туры в Турцию, Египет, Дубай и в другие курортные страны стали гораздо дороже.