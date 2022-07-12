Уже с 17 июля: авиакомпания Red Wings откроет новые рейсы

В последнее время перелеты стали особенно затратными. Во многие страны можно попасть только с пересадками, если летишь из России.
А все из-за того, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Не удивительно, что теперь туры в Турцию, Египет, Дубай и в другие курортные страны стали гораздо дороже.
Однако 12 июля стало известно, что авиакомпания Red Wings приступит к выполнению двух новых рейсов между Казахстаном и Россией, об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) республики.
«Так, российская авиакомпания Red Wings, начиная с 17 июля текущего года, планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алма-Ата – Челябинск с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям, а также с 22 июля текущего года — по маршруту Актобе – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю по пятницам и воскресеньям», — отмечается в пресс-релизе, пишет 1prime.ru.
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