Спрос упал: россияне перестали интересоваться этим типом квартир

По данным «Жилфонда», в России упал спрос на аренду дорогого жилья. Интерес к шикарным квартирам в этом году упал вдвое по сравнению с таким же периодом 2021 года.

Речь идет о недвижимости, за которую хозяева просят от 30 тысяч рублей в месяц в регионах и от 150 тысяч рублей в месяц в Москве.

«В сегменте дорогостоящих объектов аренды активности сейчас практически нет, некоторые объекты по несколько месяцев стоят пустыми. Вероятно, в ближайшей перспективе собственники таких объектов снизят цены на них, чтобы простимулировать спрос», — высказался директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

При этом отмечается, что активность в низком и среднем ценовых сегментах постепенно восстанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По материалам LENTA.RU.