Стала известна самая популярная иномарка у россиян

Названа иномарка, которая обошла другие автомобили по популярности у россиян. Впервые в лидеры выбился представитель китайского автопрома — кроссовер Chery Tiggo 4. За неделю — с 11 по 17 июля — в стране купили 282 таких модели.

При этом по меркам российского авторынка это небольшой объем продаж. Но на фоне остальных сильно лучше, это и позволило китайскому бренду возглавить рейтинг самых продаваемых иномарок.

Второе и третье места заняли «корейцы» Kia Rio и Hyundai Creta (269 и 259 машин соответственно). За ними следуют Chery Tiggo 7 PRO (240 машин), Haval Jolion (240 машин), Hyundai Solaris (225 машин), Geely Coolray (213 машин) и Renault Logan (187 машин).

При этом лидерами в общем объеме продаваемых в России машин остаются представители отечественного автопрома — Lada Granta и Lada Vesta. С 11 по 17 июля россияне купили 1250 Lada Granta и 464 Lada Vesta.

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По данным «Автостата».