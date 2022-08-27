Собчак показала документ о возможной скорой выплате семьям с детьми по 10 тысяч на подготовку к учебе

Как отметила светская львица, с подобной инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратилась депутат КПРФ Нина Останина.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» разместила документ, в котором предлагается выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году.

«С подобной инициативой к Мишустину обратилась депутат КПРФ Нина Останина. Кроме того, главе Минтруда Котякову она предложила пересмотреть требования к нуждаемости семей при назначении выплат на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет».

Документ о выплатах. "Телеграм" Ксении Собчак

Как заметила Собчак, Останина утверждает, что ей поступает много обращений с просьбой обеспечить единовременную помощь от государства для подготовки школьников к новому учебному году. Депутат говорит, что просьбы поддержаны не только Комитетом и спикером Володиным, но и всеми думскими фракциями.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате десяти тысяч рублей родителям детей, которые учатся в школах в ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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