С 30 сентября Таиланд отменит все въездные ограничения по коронавирусу

Ожидается, что эта страна будет весьма популярна у Россиян в период зимних праздников.
Таиланд

Тайские мартышки ждут в гости российских туристов. Фото: Global Look Press

После 30 сентября в Таиланде не будут продлевать режим чрезвычайного положения, веденный в стране из-за пандемии коронавируса.

«С другими мерами общественного здравоохранения, включая связанные с въездом в страну ограничения, также будет покончено с указанной даты, — цитирует ТАСС заместителя пресс-секретаря министерства иностранных дел Таиланда Натапану Нопакуна. — Это означает, что прибывающим в Таиланд больше не нужно показывать сертификаты о вакцинации или результаты тестирования на коронавирус».

Он добавил, что людям с легкими симптомами заболевания больше не надо изолироваться. При этом ношение масок в местах массового скопления людей по-прежнему носит рекомендательный характер, но не является обязательным.

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Тем временем в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Таиланд может войти в топ-5 популярных зарубежных направлений у российских туристов в грядущие новогодние праздники, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам. У данной страны для этого есть все необходимое: приемлемое количество авиарейсов и привлекательные цены.

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