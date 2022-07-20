Россиянам рассказали, как дешево добраться до Европы

При этом можно сэкономить на авиаперелетах, но придется запастись временем. Так как в пути придется провести 2-3 суток.

Желающим сэкономить деньги специалисты советуют не пользоваться авиастыковками, а рассмотреть схемы, в которых участвуют автобусы и самолеты.

Один из вариантов — автобус до Хельсинки из Санкт-Петербурга, а затем перелет в нужный город и страну Европы.

Еще один способ — через страны Прибалтики, до которых тоже можно добраться автобусом. Кроме этого, есть возможность доехать до Варшавы. Автобусы в столицу Польши отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Жителям южных регионов специалисты советуют воспользоваться перелетом из Тбилиси, попасть туда можно на автобусе из Владикавказа.