После поддержки равенства полов Меган Маркл унизила Эмма Уотсон

Меган Маркл подверглась «унизительному пренебрежению» со стороны гуманиста и голливудской звезды Эммы Уотсон, заявила книга «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами».

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Герцогиня Сассекская активно поддерживала на протяжении многих лет инициативу Эммы Уотсон HeForShe. Это кампания в поддержку гендерного равенства, которую в 2014 году запустила актриса. Чтобы поддержать дело, Меган, когда она была одной из звезд сериала «Костюмы», приняла участие во встрече в Лондоне, к которой обратилась госпожа Уотсон.