По 5 000 рублей получат многие россияне – Правительство

Российские семьи, в которых растут ученики 5-9 классов, могут рассчитывать на дополнительные деньги. На одного ученика можно получить около 5 000 рублей. На эти деньги дети вместе с родителями могут отправиться в путешествие по родному региону. Такую программу разработали Ростуризм и министерство финансов.

Для реализации программы Правительство выделило порядка 500 млн рублей. Это значит, что в путешествия смогут поехать порядка 100 тысяч детей. Примечательно, что в проекте, который пока заявлен как пилотный, участвуют 18 российских регионов. Об этом пишет PRIMPRESS.