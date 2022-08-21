Уже с 22 августа популярные продукты подешевеют на 50 процентов

Крупная торговая сеть «Дикси» приняла решение о снижении стоимости на ряд продуктов. Речь идет о сосисках и других колбасных изделиях. Ценники изменятся 22 августа.
Теперь упаковку сосисок, которая раньше стоила 300 рублей, теперь можно купить за 200. Колбаса станет дешевле на 42-45%, а молочная колбаса и вовсе на 50%. Ели раньше палка такого продукта весом полкилограмма стоила 400 рублей, то теперь ее можно будет купить за 200. Об этом сообщает PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что другая крупная торговая сеть «Перекресток» снизит цены на 20% для пенсионеров.