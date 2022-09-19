«Плевок на карте»: Меньшова оценила закрытие Прибалтики для русских туристов

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова оценила новую политику стран Прибалтики. Латвия, Литва, Эстония, а также Польша решили остаться без российских туристов и прекратили не только выдавать визы, но и пускать через границу путешественников с шенгеном из других стран.

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Звезда экрана высказала по этому поводу свое видение, назвав происходящее шантажом. Она считает, что эти страны стали разменной монетой в борьбе Запада против всего русского. Причем Прибалтика никогда не отличалась самостоятельностью и независимостью и едва ли выиграет, «разругавшись» с восточным соседом.