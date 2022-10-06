Павел Дуров: «Держитесь подальше от WhatsApp»

IT-бизнесмен заявил, что мессенджер используется для слежки за пользователями.
Приложение

Приложение. Фото: Global Look Press

Программист, IT-бизнесмен, миллиардер Павел Дуров у себя в Telegram написал настораживающий пост, в котором заявил, что WhatsApp следит за пользователем. По словам предпринимателя, мессенджер не только уязвим перед хакерскими атаками, через которые злоумышленники способны заразить вирусами гаджет, но и имеет доступ ко всей информации на смартфоне.

«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp – вот уже 13 лет он является инструментом слежки», - заявил Дуров.

Напомним, WhatsApp является бесплатным мессенджером, и его используют ежедневно десятки миллионов россиян. Обмен сообщениями, аудио и видеоразговоры быстро вошли в привычку пользователей.

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