Павел Дуров: «Держитесь подальше от WhatsApp»

Программист, IT-бизнесмен, миллиардер Павел Дуров у себя в Telegram написал настораживающий пост, в котором заявил, что WhatsApp следит за пользователем. По словам предпринимателя, мессенджер не только уязвим перед хакерскими атаками, через которые злоумышленники способны заразить вирусами гаджет, но и имеет доступ ко всей информации на смартфоне.

«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp – вот уже 13 лет он является инструментом слежки», - заявил Дуров.