Осталось 10 дней: в конце августа доллар упадет до этой отметки

По итогам пятничных торгов на бирже доллар опустился до отметки 59,50. Но это, по мнению аналитиков, еще не предел. Уже в конце августа россияне увидят новые данные в обменниках.

По мнению экспертов, в конце августа отечественная валюта может подняться до 56 рублей за доллар. Однако уже в начале осени ожидается спад. В первой декаде сентября он может стоить 62,5.