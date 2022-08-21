Осталось 10 дней: в конце августа доллар упадет до этой отметки

По итогам пятничных торгов на бирже доллар опустился до отметки 59,50. Но это, по мнению аналитиков, еще не предел. Уже в конце августа россияне увидят новые данные в обменниках.
По мнению экспертов, в конце августа отечественная валюта может подняться до 56 рублей за доллар. Однако уже в начале осени ожидается спад. В первой декаде сентября он может стоить 62,5.
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По словам аналитика группы «Финам» Андрея Маслова, укрепление рубля впервые за три недели во многом связано с ослаблением доллара на международном рынке. Об этом пишут «Известия».