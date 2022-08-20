Американская валюта пробила потолок! Курс доллара возвращается к многолетним максимумам

Американский доллар вновь показал крутой вираж, поднявшись до нового месячного максимума по отношению к другим валютам в минувшую пятницу.

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Как пишет profinance.ru, скачок доллара произошел из-за бурных обсуждений представителей Федеральной резервной системы по поводу повышения ключевой ставки на 50, а то и на 75 базисных пунктов.

Жаркие дебаты привели к тому, что индекс доллара вырос на 0,14% до 107,6, тогда как до этого он достиг самого высокого уровня с 18 июля — 107,72.

Между тем евро показывает уверенную просадку. Накануне валюта упала до 1,00070 доллара, достигнув самого низкого уровня с 15 июля.

Ранее в Госдуме объявили сроки зачисления выплаты для школьников. Ожидается, что ее размер составит более 21 тысячи рублей.