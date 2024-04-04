Чайки вместо Турции и Италии начали выбирать для зимовки Сочи

Сейчас курорты Кубани облюбовывает все больше россиян, к загранице охладели и чайки. Об этом сообщил ученый-орнитолог Петр Тильба.

Если раньше крикливые птицы улетали зимовать в Турцию и Италию, а иногда бывали даже в Северной Африке, то сейчас они предпочитают Россию.

Это четко прослеживается у средиземноморских чаек. Орнитолог отмечает, что они уже стали «местными жителями». Раньше их ареал находился в Турции, Италии и Греции, теперь они строят гнезда в Сочи.

Птицы выбирают для них крыши зданий, заселяют всю территорию северного побережья Черного моря.

На данный момент в Сочи зарегистрировано 23 вида чаек.

Ранее на Причерноморье предпочитали зимовать только озерные чайки с лиманов Приазовья.

Стало известно и о том, сколько будет стоить размещение в сочинском отеле в летнем сезоне.

Источник: «Живая Кубань».