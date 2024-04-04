В Москве «бродившая» по дороге в ураган туалетная кабинка переполошила водителей

Разбушевавшийся в Москве ураганный ветер проверил на прочность деревья, повалил некапитальные строения, навел свой порядок на открытых балконах и даже заставил «побродить» по дороге туалетную кабинку.

Последнюю сразу же приметили автомобилисты, которых удивил такой «участник движения».

Он без поворотника перестроился из среднего ряда в правый, оттолкнулся от бордюра, едва не опрокинувшись на мальчика, который шел по тротуару с сумкой на колесиках.

Потом вновь переместился к центру оживленной магистрали, клацая дверью.