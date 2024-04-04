В Москве «бродившая» по дороге в ураган туалетная кабинка переполошила водителей

Разбушевавшийся в Москве ураганный ветер проверил на прочность деревья, повалил некапитальные строения, навел свой порядок на открытых балконах и даже заставил «побродить» по дороге туалетную кабинку.
Последнюю сразу же приметили автомобилисты, которых удивил такой «участник движения».
Он без поворотника перестроился из среднего ряда в правый, оттолкнулся от бордюра, едва не опрокинувшись на мальчика, который шел по тротуару с сумкой на колесиках.
Потом вновь переместился к центру оживленной магистрали, клацая дверью.
Кабинка. Фото: скриншот видео Telegram-канала «На МКАДе ДТП Москва»
Среди машин в непогоду в этот раз в столице прогулялись и мусорные контейнеры, стукаясь о кузов.
В некоторых частях города были повалены деревья, падали заборы, с крыш слетали строительные материалы.
Весенняя погода стала не в радость не только жителям Москвы, к примеру, в Красноярске лужи такой глубины, что машины превращаются в «катера».
Источник: МСК1.