В Москве «бродившая» по дороге в ураган туалетная кабинка переполошила водителей

Табличка W/C. Фото: Global Look Press.

Ветер выгнал ее на проезжую часть.

Разбушевавшийся в Москве ураганный ветер проверил на прочность деревья, повалил некапитальные строения, навел свой порядок на открытых балконах и даже заставил «побродить» по дороге туалетную кабинку.

Последнюю сразу же приметили автомобилисты, которых удивил такой «участник движения».

Он без поворотника перестроился из среднего ряда в правый, оттолкнулся от бордюра, едва не опрокинувшись на мальчика, который шел по тротуару с сумкой на колесиках.

Потом вновь переместился к центру оживленной магистрали, клацая дверью.

Кабинка. Фото: скриншот видео Telegram-канала «На МКАДе ДТП Москва» 

Среди машин в непогоду в этот раз в столице прогулялись и мусорные контейнеры, стукаясь о кузов.

В некоторых частях города были повалены деревья, падали заборы, с крыш слетали строительные материалы.

Весенняя погода стала не в радость не только жителям Москвы, к примеру, в Красноярске лужи такой глубины, что машины превращаются в «катера».

Источник: МСК1.

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