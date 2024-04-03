В Красноярске в весеннюю оттепель машины превратились в «катера» из-за подтопления

Пришедшая в Красноярск оттепель преподнесла настоящий сюрприз местным водителям. Столбик термометра на этой неделе начал стремиться к отметке +10 градусов, пошли дожди, которые подтапливают сугробы.
Преодоление перекрестка 78-ой Добровольческой Бригады и Алексеева стало серьезным испытанием для водителей. Проезжая огромную лужу, машины превращаются в «катера». Озеро такое глубокое, что, если бы днище было цельным, автомобили поплыли бы не хуже кораблей.
Лужа в Красноярске. Фото: скриншот соцсетей телеканала «Енисей».
Многие черпают литры грязной воды в радиаторы, приводные ремни начинают свистеть, даже внедорожникам Land Cruiser и Nissan X-Trail лужа по порог, говорить о легковушках нечего.
«Каждая весна — все по-прежнему», — отмечают комментаторы паблика «Типичный Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
«Там же новый район с озером построили», — говорили другие, указывая, что это общегородская проблема.
Ранее сообщалось о двух самарцах, которые решили открыть купальный сезон, плавая на льдине.