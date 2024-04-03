В Красноярске в весеннюю оттепель машины превратились в «катера» из-за подтопления

Пришедшая в Красноярск оттепель преподнесла настоящий сюрприз местным водителям. Столбик термометра на этой неделе начал стремиться к отметке +10 градусов, пошли дожди, которые подтапливают сугробы.

Преодоление перекрестка 78-ой Добровольческой Бригады и Алексеева стало серьезным испытанием для водителей. Проезжая огромную лужу, машины превращаются в «катера». Озеро такое глубокое, что, если бы днище было цельным, автомобили поплыли бы не хуже кораблей.