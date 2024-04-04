Парк Гагарина в Челябинске меняет график и может сделать льготы на аттракционы

С приходом весеннего тепла хочется больше гулять, поэтому в Челябинске парк Гагарина меняет свое расписание. С апреля часы работы будут продлены.

Теперь в понедельник можно прогуляться с 12 и до 19 часов, со вторника по пятницу парк открыт с 10 до 19 часов, а в выходные дни парк начнет работать с 10 и до 20 часов. В администрации отметили, что это график только на апрель.

Челябинцы любят проводить время в парке с детьми, поэтому задали логичный вопрос в паблике «Парк Гагарина» в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году для многодетных и детей-инвалидов будут какие-то льготы?» — интересовались горожане.

Представители администрации Челябинска пояснили, что сейчас рассматривается возможность предоставления скидок льготным категориям граждан.

Ранее стало известно о том, что Стас Михайлов отменил апрельский концерт в Челябинске.