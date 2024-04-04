В Нижнем Новгороде лыжники и сноубордисты съедут в большую лужу

Весна началась еще месяц назад, но любители горных лыж и сноуборда не спешили прощаться с любимым зимним развлечением, однако в Нижнем Новгороде пришла пора это сделать. Приверженцы активного образа жизни закроют сезон, съехав в бассейн с водой.
В нижегородской спортивной деревне «Новинки» пройдет «Лужа-Party».
Все желающие смогут съехать со склона в глубокую лужу на расстеленном брезенте. Это можно будет сделать в плавках, в костюме тигра, панды, дракона — на что хватит фантазии.
Зачастую выйти сухими из воды не удается, поэтому участникам придется прихватить с собой запасную одежду.
Фото: скриншот видео паблика «Спортивная деревня Новинки» в соцсети «ВКонтакте»
Нижегородцы отмечают, что на склонах почти не осталось снега, поэтому участникам будет еще грязнее и веселее.
Прокат запланирован на предстоящее воскресенье, 7 апреля, с 12 до 15 часов.
Ранее стало известно о том, что горнолыжный сезон завершается и в Сочи. Часть трасс уже закрылась, но с некоторых склонов еще можно спуститься.