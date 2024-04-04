В Нижнем Новгороде лыжники и сноубордисты съедут в большую лужу

Весна началась еще месяц назад, но любители горных лыж и сноуборда не спешили прощаться с любимым зимним развлечением, однако в Нижнем Новгороде пришла пора это сделать. Приверженцы активного образа жизни закроют сезон, съехав в бассейн с водой.

В нижегородской спортивной деревне «Новинки» пройдет «Лужа-Party».

Все желающие смогут съехать со склона в глубокую лужу на расстеленном брезенте. Это можно будет сделать в плавках, в костюме тигра, панды, дракона — на что хватит фантазии.

Зачастую выйти сухими из воды не удается, поэтому участникам придется прихватить с собой запасную одежду.