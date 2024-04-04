Ханами по-русски: популярный в апреле Краснодар чарует туристов цветением сливы

В парке Галицкого в Краснодаре началось активное цветение плодовых деревьев. Это по-настоящему очаровательная пора, которую можно сравнить с ханами — когда японцы любуются распустившейся сакурой.

В Краснодаре это слива, особо восхитительна «Нигра». Ее мелкими бело-розовыми листочками пушится вся крона.

Примечательно, что именно Краснодар вошел в число самых популярных городов для путешествий в апреле.

«Созерцание такой красоты продлевает и украшает жизнь», — восторгаются смотрящие на цветение «Нигры». «Как глоток чистого воздуха!» — восклицают другие.

Сливовые деревья посажены по кругу вместе с другой зеленью, поэтому с высоты птичьего полета они складываются в лабиринт.