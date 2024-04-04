Ханами по-русски: популярный в апреле Краснодар чарует туристов цветением сливы

В парке Галицкого в Краснодаре началось активное цветение плодовых деревьев. Это по-настоящему очаровательная пора, которую можно сравнить с ханами — когда японцы любуются распустившейся сакурой.
В Краснодаре это слива, особо восхитительна «Нигра». Ее мелкими бело-розовыми листочками пушится вся крона.
Примечательно, что именно Краснодар вошел в число самых популярных городов для путешествий в апреле.
«Созерцание такой красоты продлевает и украшает жизнь», — восторгаются смотрящие на цветение «Нигры».
«Как глоток чистого воздуха!» — восклицают другие.
Сливовые деревья посажены по кругу вместе с другой зеленью, поэтому с высоты птичьего полета они складываются в лабиринт.
Парк Галицкого. Фото: скриншот YouTube-канала Краснодар. Юг России.
Жителям других регионов, которые хотят полюбоваться цветением, стоит запланировать весеннюю поездку на ближайшие дни.
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