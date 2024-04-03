Египет назвал российские города, куда хочет запустить новые прямые рейсы

В текущем году Египет намерен расширить полетную программу для российских городов. Новые прямые рейсы из России в ближайшее время могут быть запущены в Александрию.

Больше самолетов для россиян может появиться и на Средиземноморские курорты страны. Речь идет о городах Нью-Аламейн и Марса-Матрух.

На данный момент известно о планах увеличить число рейсов до Египта из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, а также из ряда других субъектов. Об этом сообщил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

Сейчас переговоры идут не только с российскими перевозчиками. Для расширения полетной программы предполагается привлечь турецкие компании и другие авиалинии.

«Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится <…> Число туристов увеличится примерно в 2,5 раза — три миллиона в год», — сказал Элькади.

Ранее рассказывалось о новом «разводе» на деньги туристов в Сочи.