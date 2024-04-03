Сибирячке-финалистке «Кондитер. Дети» запретили пропитывать коржи молоком

11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска стала финалисткой проекта «Кондитер. Дети» телеканала «Пятница». Она удивила жюри, показав свою работу на тему «десерты из будущего».
Свое сладкое гастрономическое творение участница назвала «Антигравитация». Такое наименование получил торт, сделанный в форме кроссовок. В основу лег шоколадный бисквит и крем-чиз.
«Я занимаюсь кондитерским делом около полугода. Я решила сделать такие кеды, о которых мечтает каждый ребенок», — поделилась Зуборцева.
Шеф Ренат Агзамов сначала придирался и сомневался в том, что этот торт действительно сделала девочка.
Мирослава Зуборцева и Ренат Агзамов. Фото: скриншот Rutube-канала «Кондитер. Дети»
Он указал на ее ошибку и рекомендовал ей не пропитывать коржи молоком, потому что они становятся кислыми. Тут нужен сахарный сироп.
«Молоко быстро прокисает. Сильно сжимает срок годности изделия», — сказал наставник.
Судьи проголосовали единогласно — захотели, чтобы сибирячка еще раз их удивила. Они пригласили ее в финал.
«Уверен, что твоя карьера начинается здесь и сейчас», — заявил Агзамов.
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