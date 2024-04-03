Сибирячке-финалистке «Кондитер. Дети» запретили пропитывать коржи молоком

Он указал на ее ошибку и рекомендовал ей не пропитывать коржи молоком, потому что они становятся кислыми. Тут нужен сахарный сироп.

«Молоко быстро прокисает. Сильно сжимает срок годности изделия», — сказал наставник.

Судьи проголосовали единогласно — захотели, чтобы сибирячка еще раз их удивила. Они пригласили ее в финал.

«Уверен, что твоя карьера начинается здесь и сейчас», — заявил Агзамов.

Ранее любителям первых грибов рассказали, как их готовить, чтобы не отравиться.