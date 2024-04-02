В Калининграде начали собирать первые грибы — сморчки

В Калининграде уже пошли первые грибы. В области термометры начали показывать выше +11 градусов, дождливые дни чередуются с солнечными — хорошая пора для грибников.
Калининградцы рассказали о результатах первой «тихой охоты» нового сезона. В Светлом наросли сморчки размером с кулак.
Любители лесных променадов только проверяют свои злачные полянки, поэтому заглядывают на них мимоходом.
Местные жители не ожидали, что сморчков будет так много, что можно набрать на целое блюдо, поэтому грибы приходится собирать прямо в пакеты.
«Трюфель местный?» — поинтересовались у грибников подписчики паблика «Типичный Калиниград», где была показана первая добыча.
«Вкуснее белого», — отвечали знатоки.
Чтобы распознать сморчок, нужно точно знать его характерные признаки. К примеру, шляпка у него имеет неровные ребра, сходящиеся в неправильные волнистые ячейки. Гриб формирует расширенную у основания беловатую ножку. Шляпка может быть желтоватой, красно-коричневой, полностью коричневой, бурой или сероватой.
Скриншот YouTube-канала «Готовлю, ем, живу»
Как готовить сморчки:
- очистить, нарезать и хорошо промыть;
- кипятить в большой кастрюле 10-15 минут (если есть время, лучше 1 час);
- отвар следует вылить, не пробуя;
- повторить еще два раза, если это 15-минутка, чтобы полностью вымыть гельвелловую кислоту;
- только после этого можно жарить или варить суп.
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