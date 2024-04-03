Два самарца в плавках и с хорошей фигурой прокатились на льдине по Волге

Жители Самары устроили необычный «этюд» прямо на тронувшейся Волге. В Сеть попал ролик, где два горожанина плывут на льдине. Понятно, что это не рыбаки, которые попали в беду.

Мужчины стоят босыми в плавках, демонстрируя, что их фигуры готовы к летнему сезону.

«Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле», — поют самарские моржи, вспоминая песенку мультяшного мамонтенка, который хотел добраться до мамы.

Местные жители оценили затею мужчин, которые решили открыть купальный сезон.

«Здорово!» — отзывались горожане в комментариях паблика «Типичный Тольятти» в социальной сети в «ВКонтакте».

Ранее стало известно о том, что в Сочи начали закрываться горнолыжные трассы. Это связано с тем, что снежное покрытие уже не позволяет кататься на лыжах и сноуборде, но все же часть склонов еще открыта.