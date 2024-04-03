Названы лучшие города для тех, кто на пенсии не хочет жить в городской суете

Крупные города Поволжья Нижний Новгород и Казань вошли в число самых комфортных для жизни. Рейтингом поделился Минстрой России. В список попали и небольшие города, где можно жить хорошо и спокойно. Это не миллионники, но власти серьезно занимаются их развитием.

В ведомстве отметили, что с годами уровень комфорта городской среды повышается. Доля населенных пунктов, которые хорошо обустроены для жизни человека, увеличилась до 68%. Этими данными поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%. Особо отмечу, что все три достигнутых показателя выше плановых значений нацпроекта», — сказал заместитель председателя правительства.

Чтобы определить индекс, эксперты оценивали жилищные условия, развитость деловой и досуговой инфраструктуры, состояние набережных, озеленение и доступность городских коммуникаций для всех групп населения.

По этим параметрам лучшей стала Москва, далее идет Санкт-Петербург, а потом Нижний Новгород, Казань и Краснодар.

Среди городов с населением до миллиона человек лучшие: