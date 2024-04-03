Названы лучшие города для тех, кто на пенсии не хочет жить в городской суете

Крупные города Поволжья Нижний Новгород и Казань вошли в число самых комфортных для жизни. Рейтингом поделился Минстрой России. В список попали и небольшие города, где можно жить хорошо и спокойно. Это не миллионники, но власти серьезно занимаются их развитием.
В ведомстве отметили, что с годами уровень комфорта городской среды повышается. Доля населенных пунктов, которые хорошо обустроены для жизни человека, увеличилась до 68%. Этими данными поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.
«По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%. Особо отмечу, что все три достигнутых показателя выше плановых значений нацпроекта», — сказал заместитель председателя правительства.
Чтобы определить индекс, эксперты оценивали жилищные условия, развитость деловой и досуговой инфраструктуры, состояние набережных, озеленение и доступность городских коммуникаций для всех групп населения.
По этим параметрам лучшей стала Москва, далее идет Санкт-Петербург, а потом Нижний Новгород, Казань и Краснодар.
Среди городов с населением до миллиона человек лучшие:
- Ханты-Мансийск;
- Сургут;
- Норильск;
- Мурманск;
- Нижневартовск.
Можайск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Если хочется жить в более спокойном по ритму городе, то можно переехать в Истру, Можайск, Старую Руссу и Протвино. В этих городах менее насыщенный темп жизни, но местные власти стараются развивать инфраструктуру и комфорт для жителей — повышать доступность локаций и жилья, обустраивать детские площадки и школы, делать привлекательнее условия работы.
Ранее стало известно о том, что саратовский мост и еще семь сооружений стали самыми привлекательными для туристов.
Источник: РБК.