Организаторы фестиваля музыки Ural Music Night получили больше 2 тыс. заявок

В Екатеринбурге 28 июня пройдет один из самых масштабных фестивалей — Ural Music Night. Организаторы уже начали принимать заявки. На данный момент их больше двух тысяч.

Интерес к «Уральской ночи музыки» проявляют не только коллективы из российских регионов, но и из других стран. В Екатеринбург могут приехать музыканты еще из 15 государств.

Организаторы уже принялись за составление программы и выбор участников. Это исполнители из Калининграда, Владивостока, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы. Заявки также пришли из Сербии, Казахстана, Израиля, Армении и других стран.

Ural Music Night — это разные жанры музыки. И джаз, и поп, и рок, и хип-хоп, и многое другое.

Эксперты отслушают присланные записи, а еще будут оценивать зрелищность того, что группа устраивает на сцене.

В минувшем году фестиваль собрал около 400 тысяч человек, среди хедлайнеров были Тося Чайкина и группа IOWA.

Ранее стало известно о том, что во время концерта SHAMAN в Краснодаре дежурили автоматчики и бригада «скорой».

Источник: «Коммерсантъ».