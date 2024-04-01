Автоматчики и бригада «скорой» дежурили во время концерта SHAMAN в Краснодаре

Концерт популярного исполнителя SHAMAN в Краснодаре прошел с аншлагом. Почти все места в зале дворца спорта «Олимп» на три тысячи человек были распроданы.

После трагичных событий в «Крокус Сити Холле» охрана территории и пропускной контроль ужесточили. Подходы к зданию огородили забором, установили турникеты. Если у желающего зайти не оказывалось билета, ему не давали приблизиться к спорткомплексу.

Организаторы сделали четыре прохода, поэтому удалось избежать большой очереди, она была только на ступенях перед дверью.

На территории дежурила вооруженная охрана с автоматами, а также сотрудники скорой помощи и МЧС.

На концерт SHAMAN в Краснодаре пришло много людей пенсионного возраста и пары, которые брали с собой детей. Молодежи было очень мало.

У входа также дежурили женщины за 50 — волонтеры в желтых жилетках. Как они рассказали, пришли добровольно, чтобы помочь в организации.

«Никого внутрь не пустили, ни журналистов, ни волонтеров. Нас выгнали на улицу помогать, — сказала одна из пенсионерок.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева проигнорировала трагедию в «Крокус Сити Холле».

По материалам портала 93.ru.