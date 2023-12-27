Нетребко, Орбакайте и Пугачева уже носят: какие наряды позволяют выглядеть изысканно после 50 лет

Приближается Новый год, а значит все уже думают, в чем встретят главную ночь в год.
Для сайта Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов дал советы дамам, которым уже за 50 лет. Он подсказал, какие наряды стоит выбрать для праздника, чтобы выглядеть изысканно и роскошно.
«Платье в пол или миди на дамах за 50 будет смотреться уместно», – сразу заявил эксперт.
К слову, именно такие наряды чаще всего носит оперная певица Анна Нетребко. Она в свои 52 года обладает пышными формами. А за счет платье в юбками в пол и объемными деталями артистка скрывает нюансы фигуры. Порой поклонники даже думают, что она похудела. Анна умеет выгодно подать свою красоту и не боится быть слишком яркой, поэтому у нее много в гардеробной шляпок, сумок и аксессуаров.
Анна Нетребко выступает на больших исторических площадках в мире. Фото: соцсети Анны Нетребко
«Желательно отдавать предпочтение платьям с рукавом, это придает некой стати, и к тому же руки чаще всего выдают возраст», – также дал совет Громов.
Наряд с рукавами действительно могут сделать образ выигрышнее. Если руки не подтянутые, то ткань скроет этот нюансы. 55-летняя Алика Смехова порой выбирает платья с необычными рукавами. Так бахрома может придать образу игривости.
Алика Смехова следит за фигурой даже в 55 лет. Фото: соцсети Алики Смеховой
«Если вы хотите придать изысканности образу, стоит обратить внимание на платья с открытыми плечами, но при этом как я уже упоминал ранее, желательно, чтобы присутствовал длинный рукав», – заявила Руслан.
Очень часто такой прием использует Алла Пугачева. Она носит платья в черном цвете, которые скрывают фигуру. А вот светлые наряды обычно открывают плечи, но прячут область рук. При этом она желает акцент на талии с помощью пояса.
Алла Пугачева любила носить наряды от Валентина Юдашкина. Фото: соцсети Максима Галкина*
«Так же я советую плотные ткани, особенно если речь идет об обтягивающих платьях, или же струящаяся ткань, это вполне может быть плотный атлас. Корсетные платья тоже будут хорошо смотреться и визуально подчеркивать талию», – рассказал стилист.
Анна Нетребко не раз носила корсеты. Эта деталь еще и стала трендом в уходящем году. Многие даже ностя корсеты с брюками и джинсами. А вот на более взрослых женщинах лучше смотрятся вечерние платья с корсетом.
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Алла Пугачева часто показывает плечи. Фото: соцсети Максима Галкина*
«Нельзя упускать такую важную деталь, как цвет платья, конечно лучше придерживаться более классических оттенков. Беж, серый, черный, красный если хочется выделиться.
Если вы планируете выбрать для себя белый, то постарайтесь разбавить образ контрастным цветом, может черный пояс или перчатки, также можно подобрать аксессуары в красном цвете. Все это будет выглядеть смело, дорого и эффективно», – поделился Громов.
57-летняя Ирина Салтыкова появляется на публике в нарядах, которые выдержаны в одном цвете. Она любит как белый, так и черные оттенки.
Ирина Салтыкова не раз восхищала поклонников моложавым видом. Фото: соцсети Ирины Салтыковой
«Я советую особое внимание уделить аксессуарам: перчатки крупные кольца и серьги, броши колье, сумочки и т.д. Конечно, все в пределах разумного», – также отметил эксперт.
Любит аксессуары Кристина Орбакайте. Как и мама, Алла Пугачева, она носит бусы и шляпки, а также перчатки и митенки. Но если ее образ и так оченб броски, обычно певица добавляет лишь сережки, которые гармонируют по стилю с нарядом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro