Нетребко, Орбакайте и Пугачева уже носят: какие наряды позволяют выглядеть изысканно после 50 лет

Приближается Новый год, а значит все уже думают, в чем встретят главную ночь в год.

Для сайта Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов дал советы дамам, которым уже за 50 лет. Он подсказал, какие наряды стоит выбрать для праздника, чтобы выглядеть изысканно и роскошно.