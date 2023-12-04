10 вещей, которые должны быть у каждой женщины старше 50 лет, чтобы выглядеть модно: советы стилиста

Порой женщины с возрастом перестают искать новые наряды и начинают покупать однотипные платья и костюмы. Но даже если женщине уже за 50 лет, она может выглядеть стильно. Нужно лишь знать, какую одежду стоит избегать и какие вещи точно должны быть в гардеробе.
Для сайта Teleprogramma.pro стилист Словена Соколова дала советы женщинам элегантного возраста, что стоит точно нужно иметь в своем шкафу, а каких луков надо избегать.
«Если 40 в наше время стали новыми 20-ю, то 50, по всей видимости, новыми 30-ю. А это значит, что девочкам 50+ открыты двери всех магазинов. Главное, не прогадать с современной формой и фасоном.
Не взирая, в какой вы форме, тонкой лани или женщина с формами, вы находитесь, рекомендую забыть обтягивающие фасоны. Они или демонстрируют лишнее, или, если ничего лишнего нет, указывают на паспортный возраст», – пояснила эксперт.
Это значит, что тугие платья из хлипкого материала или джинсы скинни пора выбросить, если они есть в гардеробе. Такие наряды только подчеркнут все недостатки.
Джинсы скинни. Фото: freepik.com
«Также оставляем инфантильные принты в виде анимационных героев. Делаем ставку на полуоблегание или оверсайз, элегантные формы, расцветки и ткани», – дала совет стилист.
После этого Словена назвала 10 вещей, которые должны быть в гардеробе женщины 50+.
1. Прямое платье миди или макси любого любимого цвета. Желательно без принта или с геометрическим рисунком.
2. Прямой жакет до середины бедра с полноценным рукавом.
3. Свободная рубашка из шелка или хлопка.
4. Брюки, которые будут подходить к жакету по цвету. Они могут быть прямыми или зауженными, на полноценном поясе или на резинке. Все зависит от фигуры и ваших пристрастий. Если жакет без принта, то брюки могут быть в мелкую или крупную клетку. Крупный принт увеличивает объемы, поэтому отталкивайтесь от данных своей прекрасной фигуры.
Алла Пугачева в платье макси с родными и друзьями. Фото: соцсети
5. Удлиненный кардиган с принтом.
6. Юбка-труба. Эта юбка может быть из эко-кожи, джинсы или шерсти. Ее главная фишка - в форме. Берите ту, которая будет по щиколотку или на две ладони выше щиколотки. Откажитесь от форменной юбки-карандаш чуть ниже колена.
7. Пальто/тренч миди или макси.
8. Лоферы/кеды из кожи/ботильоны на невысоком каблуке/ лодочки. Это заменяющие или дополняющие друг друга позиции.
9. Простая сумка-шоппер из кожи.
10. Супер-важный ингредиент – джинсы. Они могут или омолодить гардероб или убить его. Хороши классического синего или черного, черно-серого цвета. Прямые, на средней или высокой посадке из хорошего хлопка. Если рост позволяет - под любую обувь на плоском ходу, невысокий - под каблук. Идеально как с жакетом, так и с кардиганом.
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«Не забывайте об аксессуарах. Перчатки, шелковый платок, который можно привязывать в шлевку, на шею или на ручку сумки. Можно приобрести яркий объемный цветок, чтобы делать образы более нарядными. Шляпу для тех, кто желает сделать образ максимально элегантным или бейсболка, кто обладает динамикой и бунтарским духом», – поделилась Словена.
Женщина с платком. Фото: freepik.com
«Собирая гардероб, помните о своем образе жизни. Предложенный вариант подходит и для тех, кто работает в офисе или фрилансит, также для тех, кто увлечен своими хобби или наслаждается внуками.
Цветовая гамма также индивидуальный выбор. Просто помните, что спокойные светлые цвета выглядят благородней и дороже. Также как и привычные принты: клетка и полоска. Если вам хочется яркости в одежде, помните, что брюнеткам насыщенные цвета более комплементарны, а блондинкам больше подходят пудровые.
Жестких правил нет! Экспериментируйте, наслаждайтесь», – посоветовала эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro