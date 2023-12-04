10 вещей, которые должны быть у каждой женщины старше 50 лет, чтобы выглядеть модно: советы стилиста

Порой женщины с возрастом перестают искать новые наряды и начинают покупать однотипные платья и костюмы. Но даже если женщине уже за 50 лет, она может выглядеть стильно. Нужно лишь знать, какую одежду стоит избегать и какие вещи точно должны быть в гардеробе.

Для сайта Teleprogramma.pro стилист Словена Соколова дала советы женщинам элегантного возраста, что стоит точно нужно иметь в своем шкафу, а каких луков надо избегать.