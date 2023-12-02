Как зимой выглядеть дорого и изысканно даже в пуховике, не потратив много денег: главные советы стилиста

Когда наступают холода, то приходится одеваться все теплее. При этом юбой девушке хочется выглядеть не просто хорошо, а стильно и привлекательно. Однако большинство зимних вещей объемные и мешковатые.
Они скрывают фигуру. А также теплые вещи стоят дороже летних, поэтому в магазине можно опустошить кошелек. Но для читателей Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова дала главные советы, которые помогут сберечь финансы и при этом выглядеть роскошно даже в морозы.
«С одной стороны стоит вопрос — как не потратить много денег, а с другой — как выглядеть дорого зимой. Последовательно все разберем. Чтобы не отратить много денег, чтобы сэкономить семейный бюджет, но при этом выглядеть стильно и достойно, очень важно соблюдать комплиментарность своего гардероба.
Это значит, что надо покупать базовые вещи, вещи, которые между собой легко сочетаются и позволяют создать большое количество образов при небольшом гардеробе.
Как правило, это вещи такого минималистичного дизайна, просто графичного кроя, умеренной цветовой гаммы, без излишней декоративности, без вычурности дизайна. Чем вещь проще, тем она позволяет создать больше комплектов и вариантов образов», – поделилась эксперт.
Обычно всегда нужны водолазки, свитера, джинсы, брюки и другие вещи без декора, в неброских тонах. Именно с ними можно собирать разные комплекты. А обувь может стать изюминкой аутфита.
Зимний наряд в лаконичных цветах. Фото: freepik.com
«Прежде чем покупать какую-то вещь, продумайте какие пять образов с ней можно сделать. Если пять, шесть или семь вариантов вы можете представить с этой вещью, то ее смело можно покупать. Это может быть шуба, пуховик. С ними надо сразу представить подходящие аксессуары, обувь, головные уборы. Чем больше вариантов можно придумать, тем полезнее покупка, тем больше вы сэкономите бюджет», – пояснила стилист.
К слову, можно создавать однотонные образы или сделать одну вещь акцентной. Это может быть яркий пуховик или шапка. Главное помнить, какая гамма вещей есть в гардеробе. Белый, черный, бежевый и другиене кислотные оттенки можно брать за базу.
Зимний образ с шубой. Фото: freepik.com
«Как же зимой выглядеть дорого? Опять же, чистый, минималистичный стиль всегда будет выглядеть дороже, чем мегамодные какие-то вещи из последних коллекций, вещи креативного дизайна. Мода, трендовость, лакшери и вопрос изысканности — это две разные истории. Мода это про вкус, про понимание трендовост. Если мы видим модно одетого человека, то это не значит, что он выглядит дорого.
Обратите внимание, что члены британской королевской семьи, высокопоставленные чиновники и другие люди, у которых есть статус и денежные активы, они одеваются очень сдержанно, но при этом элегантно и просто. Они не следят за модой», – отметила Иванова.
Так принцесса Уэльская Кейт Миддлтон зачастую носить зимой утепленные пальто как ярких цветов, так и приглушенных, сочетая их с бюками и платьями без обильного декора.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
«Если вы хотите выглядеть дорого, то выбирайте вещи простого кроя, сдержанной цветовой гаммы. Самая роскошная цветовая гамма это бежево-коричные оттенки, серые оттенки с долей черного цвета и синий цвет. Они всегда будут более актуальны. Обращайте всегда внимание на качество. Лучше купить одну дорогую вещь, чем десять дешевых. Это тоже способствует дороговизне вашего образа.
Сейчас еще поменялась статусность вещи. Еще 10 лет назад статус женщины зимой выдавала норковая шуба или шуба из песца. Сейчас в эпоху умеренного потребления, защиты природы и экологии даже в пуховике вы можете выглядеть статусно. Вопрос, что это за пуховик? Он должен быть простого кроя, четкого силуэта, монохромный, без лишних декоративных элементов. В нем вы будут выглядеть дорого!
Это касается и обуви. Не обязательно брать сапоги на шпильках, зимой они даже смотрятся нелепо. Это может быть кожаная обувь на плоской подошве и с толстым каблуком. Вопрос цены в образе это всегда вопрос вкуса. Чем тоньше и изысканней, тем дороже вы будете выглядеть», – рассказала стилист.
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Девушка в кожаных ботинках. Фото: freepik.com
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro