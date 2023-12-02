Как зимой выглядеть дорого и изысканно даже в пуховике, не потратив много денег: главные советы стилиста

«С одной стороны стоит вопрос — как не потратить много денег, а с другой — как выглядеть дорого зимой. Последовательно все разберем. Чтобы не отратить много денег, чтобы сэкономить семейный бюджет, но при этом выглядеть стильно и достойно, очень важно соблюдать комплиментарность своего гардероба.

Это значит, что надо покупать базовые вещи, вещи, которые между собой легко сочетаются и позволяют создать большое количество образов при небольшом гардеробе.

Как правило, это вещи такого минималистичного дизайна, просто графичного кроя, умеренной цветовой гаммы, без излишней декоративности, без вычурности дизайна. Чем вещь проще, тем она позволяет создать больше комплектов и вариантов образов», – поделилась эксперт.