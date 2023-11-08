Указ уже подписан: россиянам могут выплатить по 10 тысяч рублей в ноябре

По данным портала PRIMPRESS, денежное пособие будут назначать нуждающимся гражданам. Речь идет про случаи, когда доходы на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также специалисты будут проверять список имущества. Отмечается, что каждый из родителей должен иметь уважительную причину, почему он не трудоустроен.

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Если денежную выплату назначат, то она будет приходить на банковскую карту с 8 по 10 ноября, тем гражданам, которым одобрили пособие на прошлой неделе. Также поясняется, что в среднем эта сумма по стране составляет 10 тысяч рублей.