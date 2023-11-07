Что надеть в новогоднюю ночь 2024, чтобы быть неотразимой: советы для женщин от Влада Лисовца

До Нового года остаются считанные дни. Нужно заранее выбрать наряд, чтобы быть спокойной. Однако порой с этим возникают проблемы, так как выбор очень большой. И если дома будут гости, то хочется их поразить в самую главную ночь в году. Стилист Владислав Лисовец в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как надо нарядиться для встречи 2024 года.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Первое — нужно выбирать наряд, который чувствуете. Если вы спросите себя: как вы хотите выглядеть? То у вас в голове обязательно что-то сложится. Это может быть и костюм черный, и платье, и нарядное, и блестящее, и в цветочек и летнее. Не обращайте внимание на тренды. В новогоднюю ночь нужно быть в том, что близко вашему сердце.
Второе — не бойтесь быть в чем-то супернарядном. Потому что новогодняя ночь это та самая ночь, когда вы можете на один вечер превратиться в настоящую принцессу. Это может быть и длинный наряд, и супермини, и что-то очень откровенное — то что вы боялись носить в обычно жизни.
А если говорить про тренды, то в моде кожа, блестящее, люрекс, пайетки. Если раньше я говорил, что нужно оставить ярче себя елку, то в нынешнее время вы можете блистать также как новогодняя елка. Кстати, елка может быть украшена не так и нарядно, а вот себя можете украсить.
Помните, что если у вас очень нарядное платье, то поберегите аксессуары и не перебарщивайте. А если платье у вас скромное, какого-то сдержанного цвета, то не бойтесь примерить на себя клипсы, колье, макияж, который раньше боялись сделать или считали, что это только очень известных, очень богатых или очень именитых женщин», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Влад Лисовец — российский стилист. Он получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Теперь Влад основатель школы стиля LISOschool, а также владелец салонов красоты «Парикмахерская Контора». Опыт работы в сфере красоты более 30 лет.