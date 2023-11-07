Самый модный маникюр на Новый год 2024: три варианта праздничного дизайна ногтей, чтобы всех поразить

Второе — металлик. Это тренд 2023 года. Сейчас этот оттенок правит индустрией моды. Он дошел и до ногтей. С помощью втирки можно добиться такого шикарного эффекта. Это самый пик, самый тренд. В том числе он не противоречит знаку Дракона.

Третье — красный. Он, как обычно, самый беспроигрышный вариант. Большая часть женщин выбирает классический красный цвет, так как это символ Нового года. С этим оттенком связаны наряд Деда Мороза, ленточки для подарков и не только», – поделилась эксперт.