Самый модный маникюр на Новый год 2024: три варианта праздничного дизайна ногтей, чтобы всех поразить

Новый год — это повод не только надеть новое платье, но и позаботиться о красоте своего маникюра. Кто-то подбирает цвет ногтей под наряд, другие решаются впервые за долгое время добавить блеска. Но всегда есть страх, что маникюр окажется устаревшим. Для Teleprogramma.pro мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина рассказала, какие ногти точно восхитят всех. Такой дизайн точно стоит сделать для главного праздника в году.
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«2024 год будет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Поэтому естественно в тренде будет зеленый цвет. Можно выбирать любые оттенки зеленого. Особенно глубокий темно-зеленый идеальный выбор сейчас для любителей такой экстравагантной цветовой палитры. Речь идет про оттенок листвы.
Второе — металлик. Это тренд 2023 года. Сейчас этот оттенок правит индустрией моды. Он дошел и до ногтей. С помощью втирки можно добиться такого шикарного эффекта. Это самый пик, самый тренд. В том числе он не противоречит знаку Дракона.
Третье — красный. Он, как обычно, самый беспроигрышный вариант. Большая часть женщин выбирает классический красный цвет, так как это символ Нового года. С этим оттенком связаны наряд Деда Мороза, ленточки для подарков и не только», – поделилась эксперт.
Ногти металлик. Фото: Ксения Вахменина
Справка Teleprogramma.pro:
Ксения Вахменина – мастер ногтевого сервиса.