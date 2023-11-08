Жирная решетка плиты будет скрипеть от чистоты: липкий налет разъест гремучая смесь

В процессе приготовления пищи на поверхность плиты попадают капли жира и кусочки пищи. Особенно сильно страдает решетка. Со временем на ней появляется липкий темный налет, который сложно оттереть обычными средствами.

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Вернуть поверхности первозданный вид можно с помощью самодельной чистящей пасты. Для нее понадобится 50 граммов хозяйственного мыла, 40 граммов кальцинированной соды и 100 граммов столового уксуса.

Мыло нужно натереть на терке и залить получившуюся стружку кипятком, чтобы получилась кашица. Далее следует добавить соду и уксус.

Смесь хорошо перемешивают и наносят на загрязнения. За несколько часов весь налет растворится. Решетку останется только хорошо протереть щеткой или жесткой стороной губки, а затем промыть водой с любым моющим средством. Работать лучше в перчатках.

По материалам портала ivd.ru.