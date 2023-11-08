Обрезайте розы в ноябре только так: будут цвести нереально пышно и долго

Осенью розам необходим тщательный уход. Особенно важно правильно провести обрезку. Она бывает трех видов: санитарная, омолаживающая и формирующая.

Первая обработка поможет сохранить кусты здоровыми, вторая — обеспечит обильное цветение, а третья — обновит старые растения.

Лучшим временем для процедуры будет начало ноября. Спешить с этим занятием не стоит, иначе можно спровоцировать рост новых побегов. Однако и откладывать его до заморозков нельзя, так как из-за мороза ветви станут более хрупкими.

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Сначала нужно удалить все больные, слишком тонкие, поврежденные и старые побеги. После санитарной следует приступить к формирующей обрезке. Она делится на три вида.

При сильной обрезке куст обрезают почти до основания, оставляя лишь пару развитых почек. Обычно это делают перед пересадкой.

Умеренная обрезка подходит для формирования молодых кустов. Растение укорачивают наполовину, оставляя около четырех-шести почек.

При слабой обрезке убирают только верхушки побегов. Благодаря этому куст выйдет более пышным, но цветы вырастут мельче.

Во время любой процедуры важно соблюдать основные правила. Срезы должны быть косыми и находиться на половину сантиметра выше почек. Обрезать побег нужно над почкой, которая растет наружу. Так он будет расти не из куста, а внутрь него.

После обработки каждого растения необходимо продезинфицировать секатор спиртом, а все срезы — смазать садовым варом. В конце процедуры нужно опрыснуть куст 0,5%-ным раствором медного купороса. Это защитит розу от болезней.

По материалам kp.ru.