Обрезайте розы в ноябре только так: будут цвести нереально пышно и долго

Осенью розам необходим тщательный уход. Особенно важно правильно провести обрезку. Она бывает трех видов: санитарная, омолаживающая и формирующая.
Первая обработка поможет сохранить кусты здоровыми, вторая — обеспечит обильное цветение, а третья — обновит старые растения.
Лучшим временем для процедуры будет начало ноября. Спешить с этим занятием не стоит, иначе можно спровоцировать рост новых побегов. Однако и откладывать его до заморозков нельзя, так как из-за мороза ветви станут более хрупкими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Сначала нужно удалить все больные, слишком тонкие, поврежденные и старые побеги. После санитарной следует приступить к формирующей обрезке. Она делится на три вида.
- При сильной обрезке куст обрезают почти до основания, оставляя лишь пару развитых почек. Обычно это делают перед пересадкой.
- Умеренная обрезка подходит для формирования молодых кустов. Растение укорачивают наполовину, оставляя около четырех-шести почек.
- При слабой обрезке убирают только верхушки побегов. Благодаря этому куст выйдет более пышным, но цветы вырастут мельче.
Во время любой процедуры важно соблюдать основные правила. Срезы должны быть косыми и находиться на половину сантиметра выше почек. Обрезать побег нужно над почкой, которая растет наружу. Так он будет расти не из куста, а внутрь него.
После обработки каждого растения необходимо продезинфицировать секатор спиртом, а все срезы — смазать садовым варом. В конце процедуры нужно опрыснуть куст 0,5%-ным раствором медного купороса. Это защитит розу от болезней.
По материалам kp.ru.