Как вырастить лимон из косточки на подоконнике — пошаговая инструкция

Лимон из косточки вырастить дома реально. Для этого не надо покупать какие-то конкретные семена. Просто приобретите в магазине фрукт, который вам понравился. Главное, чтобы он был спелым и красивым, без следов гниения.

Разрежьте и достаньте несколько косточек. Оболочку не удаляйте, она служит защитным механизмом. Промойте теплой водой и подсушите.

Для того, чтобы семена быстро проросли, делаем дома мини-теплицу. Для этого возьмите небольшую стеклянную емкость, положите на дно ватный диск, немного смочите и выложите на него косточки лимона.

Накройте крышкой и оставьте на две недели в теплом месте, ватный диск периодически увлажняйте. Но не заливайте, иначе все сгниет.

Как только из семечка появился белый корешок — пора высаживать в грунт. Приобретите готовую землю в магазине специально для лимона.

Смешайте в равных частях торф, почву для цитрусовых и 0,5 части песка. Отправляйте косточки в эту почву и ждите ростки.

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