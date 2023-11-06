Пора готовить наряд: стилист рассказала, в чем встречать Новый год-2024, чтобы всех затмить

Обычно девушки уделяют особое внимание наряду, в котором собираются встречать Новый год. Так как в этот день собираются родные за столом, происходят встречи и знакомства, то хочется выглядеть неотразимо. Также многие заранее узнают, какой цвет и фасон не только актуален, но и притянет удачу.
Стилист Анастасия Хохлова рассказала, в чем нужно встречать 2024 год, которому покровительствует Зеленый Деревянный Дракон. Она призналась, что стоит выбрать яркий лук.
Так эксперт отметила, что в тренде однозначно будут платья с пайетками, броские аксессуары и эффект цвет металлик. Но она предупредила, что такие платья будут уместны, если отмечать праздник на вечеринке, а вот для домашнего застолья такой шик может оказаться неуместным.
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Что касается цвета, то самыми лучшими будут огненный красный, зеленый и золотой. Также не стоит бояться выбирать сложную фактуру или крой. Если хочется комфорта и уюта, то прекрасно подойдут свитера с узорами на тему нового года и зимы: олени, дед Мороз, снежинки, елка.
Стилист не забыла про мужчин. Хохлова предлагает им отказаться от яркости, отдав предпочтение скандинавскому стилю. А вот акценты в виде аксессуаров можно оставить «драконьими» — яркими, с металлическим блеском, об этом пишет газета «Известия».