Пора готовить наряд: стилист рассказала, в чем встречать Новый год-2024, чтобы всех затмить

Так эксперт отметила, что в тренде однозначно будут платья с пайетками, броские аксессуары и эффект цвет металлик. Но она предупредила, что такие платья будут уместны, если отмечать праздник на вечеринке, а вот для домашнего застолья такой шик может оказаться неуместным.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Что касается цвета, то самыми лучшими будут огненный красный, зеленый и золотой. Также не стоит бояться выбирать сложную фактуру или крой. Если хочется комфорта и уюта, то прекрасно подойдут свитера с узорами на тему нового года и зимы: олени, дед Мороз, снежинки, елка.

Стилист не забыла про мужчин. Хохлова предлагает им отказаться от яркости, отдав предпочтение скандинавскому стилю. А вот акценты в виде аксессуаров можно оставить «драконьими» — яркими, с металлическим блеском, об этом пишет газета «Известия».