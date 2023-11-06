Так делают опытные садоводы —простые секреты ухода за фиалкой: будет цвести круглый год

Особенно важно для фиалки освещение. По словам эксперта, этот цветок обожает яркий, но рассеянный свет. Но его нужно оберегать от солнечных лучей. Если он будет стоять на солнце, то может получить ожоги.

Также есть распространенная ошибка, которая может загубить растение. Ни в коем случае нельзя лить воду из лейки прямо в горшок. Из-за этого корни начнут загнивать. Поэтому фиалку нужно не поливать, а разбрызгивать воду на ее листья.

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При пересадке, которая обычно требуется всего раз в год, также нельзя забывать про обновление грунта. Тогда фиалка будет продолжать цвести.

Растениеводы добавляют, что удобрять фиалку нужно. Самый оптимальный вариант — подкормки с минеральным составом, а еще органика в виде компоста, перегноя или торфа, которые стоит использовать для создания грунтовой смеси при посадке и пересадке, пишут Belnovosti.