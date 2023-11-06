Тамара Глоба указала на три знака зодиака, у которых зимой 2024 жизнь изменится к лучшему: под крылом у ангела

Обычно в жизни все меняется резко. Для этого достаточно немного удачи. И с приближением Нового года многие начинают надеяться, что судьба им преподнесет сюрпризы.Российский астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, представителей которых в грядущем 2024 году ждут профессиональные успехи и победы. Они словно окажутся под крылом ангела.
Так Тамара сразу отметила, что импульсивность подведет Овнов. Они в итоге сделают много ошибок. При этом не стоит переживать, так как зимой они окажутся под мощной защитой. Астролог пояснила, что их жизнь резко изменится. Они придут к спокойствию и размеренности. И это умиротворенность пойдет знаку зодиака только на пользу, поможет принять верные решения.
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А Козероги трудолюбивы, всегда знают, что им нужно. И астролог заверила, что предстоящей зимой их ожидает головокружительный успех во всех сферах жизни. Звезды помогут Козерогам выбрать правильный путь, поэтому их ждет стремительный взлет в карьере. Самое главное, что и в личной жизни их ждут приятные изменения.
Рыбы должны подготовиться. В начале следующего года будут чувствовать себя незащищенными. Им будет казаться, что проблемы к ним липнут, но они смогут со всем справиться. Уже в конце 2023 года в их жизни появятся люди, которые помогут им вырасти и придвинуться вперед в работе, пишет ngnovoros.ru.