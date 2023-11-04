Для чего лавровый лист кладут под ковер, подушку и матрас: знают лишь немногие

Лавровый лист - самая популярная и незаменимая приправа, но не только вкусовые качества растения привлекают людей.
Лавровый лист очень многие считают настоящим оберегом. С ним связано немало добрых примет.
Так, считается, что если положить лавровый лист под ковер, то в доме будет достаток, всегда будут водиться деньги.
Лавровый лист укрепляет браки. Люди верят, что если положить лавровый лист под матрас кровати в спальне супругов, то никто из них не будет думать о походе налево.
А лавровый лист, спрятанный под подушкой, улучшает качество сна.
По материалам sovet-ok.ru