Для чего лавровый лист кладут под ковер, подушку и матрас: знают лишь немногие

Лавровый лист - самая популярная и незаменимая приправа, но не только вкусовые качества растения привлекают людей.

Лавровый лист очень многие считают настоящим оберегом. С ним связано немало добрых примет.

Так, считается, что если положить лавровый лист под ковер, то в доме будет достаток, всегда будут водиться деньги.

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