Бабушки всегда хранили чеснок так: лежит полгода — не сохнет и не прорастает

Собранный урожай чеснока многие дачники хранят, заплетая его в «косы», или складывая в капроновые колготки. Однако уже к весне пряный овощ становится сухим, зубчики прорастают или начинают подгнивать.

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Решить эту проблему можно с помощью простого способа, которым пользовались еще наши бабушки. Они хранили очищенные дольки чеснока в подсолнечном масле. Это отличный консервант, позволяющий сохранять продукты надолго.

Очистите и разделите чеснок на отдельные зубчики, удалив с них оболочку.

Подготовьте одну или несколько стерилизованных трехлитровых банок. Сложите туда чеснок и залейте маслом, чтобы оно его полностью покрыло.

Закройте емкость крышкой и поставьте в холодильник или другое прохладное место. В таком виде чеснок будет отлично храниться полгода, пишут «Белновости».